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«Формула-2» и «Формула-3» опубликовали календарь на сезон-2027

Организаторы опубликовали календарь сезона-2027 для «Формулы-2» и «Формулы-3». В следующем сезон чемпионат «Ф-2» будет состоять из 14 этапов, а в «Ф-3» пройдет 10 этапов.

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