Володин рассказал о важных направлениях работы ПА ОДКБ

За период работы ПА ОДКБ принято 12 модельных законов и соглашений, а также 70 рекомендаций в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения информационной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, военно-технического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи.