Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Федоров
    Перезимуем!!!Синоптик Шувалов:...
  • Сергей
    америкосы обяжут своих вассалов заплатить зелёному, увидите..и дело не в байдене и не в зеленском как таковых.. дело ...Бутина заявила, ч...
  • Ольга Матвеева
    Не помешало бы детей дома учить уважению к обществу, дисциплине в школе. А то родители у нас всегда правы, а учителя ...Путин подписал за...

Володин рассказал о важных направлениях работы ПА ОДКБ

Володин рассказал о важных направлениях работы ПА ОДКБ

За период работы ПА ОДКБ принято 12 модельных законов и соглашений, а также 70 рекомендаций в области противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения информационной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации, военно-технического сотрудничества, оказания гуманитарной помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх