За полгода из Омской области уехали 8,5 тысяч человек. Сюда из других регионов и стран прибыло на 2 тысячи меньше.
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За полгода из Омской области уехали 8,5 тысяч человек. Сюда из других регионов и стран прибыло на 2 тысячи меньше.