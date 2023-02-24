Новости, события, факты

146 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    О том, что кому то не хватило секса и оно брызжет слюной)))Ну и чего вы доби...
  • Михаил Сартин
    Хорошая статья, по тем шагам, которые совершает правительство, похоже, так оно и будет. По пословице - "сколько верев...Россия вовремя по...
  • Игорь Кузнецов
    Мой отец коммунистом был, вступил в партию в 1942 году на фронте, дважды ранен, потом работал в ЦКБ, который организо...Ну и чего вы доби...

Ну и чего вы добиваетесь?

Ну и чего вы добиваетесь?

Власти вам захотелось? Страной порулить говорите? А рулить то умеете, или для вас главное власть легитимную снести, а там видно будет? Вы сами себя то обеспечить не можете, за счёт родителей живёте, а туда же лезете, страной вам рулить хочется.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх