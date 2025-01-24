МО: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны в ночь на 24 января перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.
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