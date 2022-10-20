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"Проверяйте счет": россиянам накинут еще по 3 200 рублей в ближайшие 5 дней. Кто получит

"Проверяйте счет": россиянам накинут еще по 3 200 рублей в ближайшие 5 дней. Кто получит

Пожилым россиянам рассказали, кому именно накинут к пенсии не лишние суммы. Уже в ближайшие 5 дней октября пенсионеры получат на карту по 3 200 рублей, а касается напрямую это жителей определённого региона страны, об этом сообщили на портале "Госуслуг".

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