"Проверяйте счет": россиянам накинут еще по 3 200 рублей в ближайшие 5 дней. Кто получит

Пожилым россиянам рассказали, кому именно накинут к пенсии не лишние суммы. Уже в ближайшие 5 дней октября пенсионеры получат на карту по 3 200 рублей, а касается напрямую это жителей определённого региона страны, об этом сообщили на портале "Госуслуг".