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Сейчас необходимо не только отхлестать развратителей по голым задницам, но найти ответы на куда более серьезные вопросы

Сейчас необходимо не только отхлестать развратителей по голым задницам, но найти ответы на куда более серьезные вопросы

«Голая вечеринка» - запал для культурной революции? ПИТЕР на СВЯЗИ Было бы неправильно с моей стороны пройти мимо нашумевшей «голой вечеринки» в Москве.

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Комментарии
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Ирина Габерлах
Интересно, а кто слил информацию об этой вечеринке в СМИ и полиции?
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13 мин.
Ирина Габерлах
Вам не кажется, что все это делается специально, чтоб посеять сброд в стране?
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12 мин.
МГ
Малик Гумеров
Идет война на уничтожение  Руси - России - руской цивилизации !                Олигархат , элитка  , либерастия , кланы , власовщина во власти и в армии (которых еще более 80%)  = ЭТО ДИВЕРСАНТЫ ВРАГА  ВНУТРИ СТРАНЫ !!!                                                                      Враг не надеется и не  думает что может победить Россию на поле боя !                                                                                                   Враг надеется и думает  и уверен на 99,9 %  что  победа придет черех этих своих диверсантов в самой России - что элитка    сдаст Россию  и народ  с потрохами !                 Они считают эту элитку росионскую своими холопами , по сути  они и есть - люди холопского звания !                                                                                  Все эти шабаши  .... в рамках   диверсионных операций врага внутри страны !   Осуществляется через  вышеназванных  холуев врага .... !                                                                                                  Вот  поэтому , даже открытая война на фронтах  на уничтожение России  идет за счет средств и ресурсов самой России !      Такие возможности создают  вот эти самые диверсанты во власти ..... и т.д..                                                                                                             А  всякий шабаш  холуев - солдат врага  ... , это тоже элементы войны против Руси !    Эти фронта  имеют больший приоритет  для победы в войне  , чем  открытое противостояние на фронтах войны - на Донбассе  ... !                ВНУТРЕННИЙ ВРАГ ВСЕГДА ОПАСНЕЕ КРАТНО  ЧЕМ ВНЕШНИЙ !        НЕОБХОДИМА ЗАЧИСТКА  И СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА  ОТ  ЭТИХ ДИВЕРСАНТОВ ВРАГА - олигархов , кланов , либералов , власовшины , ...  и  их холуев  в культурной и др. сферах !!                  И ОБЯЗАННОСТЬ ЭТА ЛЕЖИТ НА САМОМ НАРОДЕ !!!     Хозяин обязан наводить порядок в доме !      А президенты , чиновники  ... это только исполнители .... !
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9 мин.

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