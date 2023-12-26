Сейчас необходимо не только отхлестать развратителей по голым задницам, но найти ответы на куда более серьезные вопросы

МГ

Малик Гумеров

Идет война на уничтожение Руси - России - руской цивилизации ! Олигархат , элитка , либерастия , кланы , власовщина во власти и в армии (которых еще более 80%) = ЭТО ДИВЕРСАНТЫ ВРАГА ВНУТРИ СТРАНЫ !!! Враг не надеется и не думает что может победить Россию на поле боя ! Враг надеется и думает и уверен на 99,9 % что победа придет черех этих своих диверсантов в самой России - что элитка сдаст Россию и народ с потрохами ! Они считают эту элитку росионскую своими холопами , по сути они и есть - люди холопского звания ! Все эти шабаши .... в рамках диверсионных операций врага внутри страны ! Осуществляется через вышеназванных холуев врага .... ! Вот поэтому , даже открытая война на фронтах на уничтожение России идет за счет средств и ресурсов самой России ! Такие возможности создают вот эти самые диверсанты во власти ..... и т.д.. А всякий шабаш холуев - солдат врага ... , это тоже элементы войны против Руси ! Эти фронта имеют больший приоритет для победы в войне , чем открытое противостояние на фронтах войны - на Донбассе ... ! ВНУТРЕННИЙ ВРАГ ВСЕГДА ОПАСНЕЕ КРАТНО ЧЕМ ВНЕШНИЙ ! НЕОБХОДИМА ЗАЧИСТКА И СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА ОТ ЭТИХ ДИВЕРСАНТОВ ВРАГА - олигархов , кланов , либералов , власовшины , ... и их холуев в культурной и др. сферах !! И ОБЯЗАННОСТЬ ЭТА ЛЕЖИТ НА САМОМ НАРОДЕ !!! Хозяин обязан наводить порядок в доме ! А президенты , чиновники ... это только исполнители .... !