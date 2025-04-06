Домашнее печенье за 40 минут — волшебный аромат и вкус с минимальными усилиями!

ОЦЕНИТЕ РЕЦЕПТ Простой рецепт домашнего печенья — готово всего за 40 минут! Представьте: вы дома, за окном капает дождь или метёт снежок, в руках чашка горячего чая, а на столе — тарелка с тёплым, рассыпчатым домашним печеньем.