Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко принял участие в церемонии награждения призеров и победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников штабов территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2026 годуЗаключительный этап конкурса проведен на базе ВИПК МВД России.
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