Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко принял участие в церемонии награждения призеров и победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников штабов территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2026 годуЗаключительный этап конкурса проведен на базе ВИПК МВД России.