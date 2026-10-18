Франция захлебнулась в огне и погромах. То, что еще месяц назад начиналось как локальные студенческие забастовки, превратилось в грандиозный бунт, поставивший под вопрос само существование современной французской государственности.
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Происходит рождение новых Фиделей и Че , человечества устало от гнета олигархического формирования так называемой финансовой мировой элиты и издевательского отношения к гражданскому обществу нормальных граждан.
Как во всех "Цветных революциях" - Я УВЕРЕН - это "ж-ж" неспроста ! Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
К какому количеству человеческих жертв приводит - так сказать - НЕДОПОДАВЛЕНИЕ "онижедетей" - победивший в 404-й Майдан показал! Ведь в "кровавом Мордоре" - на Болотной - "бузу" подавили - И НИ ОДНОЙ ЖЕРТВЫ !!!
А тут ещё нехарактерный для 1968 года МИГРАЦИОННЫЙ ВОПРОС прибавился... ЭТО ДЛЯ НАС УРОК !!! Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
Вот что значит пидор Макарон у власти...
А че там 'Гальский кочет' из бункера? Молчит?
Во французской стороне
Тонут улицы в огне,
Революция бушует
На французском майданЕ!
Как на это погляжу -
Шибко много куражу
На майдане возле бани
В этом вашем ПарижУ!
Недовольных горожан
Прет напором на майдан,
И колбасит не по-детски
Майданутых парижан.
Озверелые торчки
Бьют жандармам черепки!
И грозят всерьез Макрошке
Отрубанием башки!
Наконец-то наконец
Злобный северный песец
Пробирается к Макрошке
В Елисейский во дворец!!!
Не волнуйтесь, господа!
Жизнь честна, как никогда -
Просто киевское эхо
К вам вернулось сквозь года....