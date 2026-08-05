Юлия Ковальчук снялась без макияжа и фильтров: «Естественная красота!»

Звезда поделилась с фанатами снимком, который сделал ее любимый муж. Юлия отказалась от макияжа. Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук вот уже более десяти лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым.
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