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Мода и Шоу-бизнес

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Юлия Ковальчук снялась без макияжа и фильтров: «Естественная красота!»

Юлия Ковальчук снялась без макияжа и фильтров: «Естественная красота!»

Звезда поделилась с фанатами снимком, который сделал ее любимый муж. Юлия отказалась от макияжа. Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук вот уже более десяти лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым.

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