Муж легкоатлетки Тимановской рассказал о связях с белорусской оппозицией

RT НА РУССКОМПолитикаМуж легкоатлетки Тимановской рассказал о связях с белорусской оппозициейМуж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в Белоруссии.Вернуться к статье6НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЮровскийА при чём тут её согласие?Привезли за госсчёт,она оказалась бесполезна,её оправляют домой.Всё!Никто ей ничего не должен.Хочет в Польшу-пусть валит.Она никто,никем и останется.Елена Мамоноваона просто недалёкая дама да и с дурным характером похоже,такая идиотка даже оппозиции не нужнаIgorПоменять спортсмену перед стартом вид соревнований. Охренеть.А почему не марафонскую дистанцию? Бег- он и есть бег.Какая разница?Андрей Юровский400м спринтерская дистанция,хотя и другая,на пределе.Команда потеряла двух спортсменов,хотели спасти забег.Она не захотела выручать команду.Дело хозяйское,но и держать её там никто не обязан,вот её домой и отправили.Решила сбежать.Дальше она будет разбираться сама со своей жизнью.Сама никто,спортсменка средненькая...IgorТам совсем другая техника.Старт,передача палочки в зоне передачи,вираж,занять дорожку.Андрей ЮровскийЯ не спорю,только одни спортсмены со сломанной ногой-рукой выигрывают,а другие даже не пытаются напрячься ради команды и страны.Комментировать
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