Депутат Госдумы с Алтая предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим

В России планируют к 2036 году повысить коэффициент рождаемости Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила сделать упор на поддержку успешных семей, пишет "Парламентская газета".
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