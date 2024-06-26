Участие СоюзМаш России в образовательных инициативах

25 июня 2023 года первый заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель представительства Государственной корпорации "Ростех" в Свердловской области Павел Лыжин принял участие в защите дипломных проектов бакалавров факультета государственного и муниципального управления Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).