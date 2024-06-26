Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    а почему эти установки доехали, доплыли, долетели в зону СВО????  почему не уничтожены по дороге ???  ответов нет тре...Россия уничтожила...
  • Юрий Зубрин
    Первый раз ,когда судили троих англоскунсов и приговорили к смертной казни ,надо былодоводить дело до конца,другие бы...В Ростове-на-Дону...
  • Виталий Рудзит
    И чё дальше кроме констатации?!В России изменилс...

Участие СоюзМаш России в образовательных инициативах

Участие СоюзМаш России в образовательных инициативах

25 июня 2023 года первый заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель представительства Государственной корпорации "Ростех" в Свердловской области Павел Лыжин принял участие в защите дипломных проектов бакалавров факультета государственного и муниципального управления Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх