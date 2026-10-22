В Москве с недоумением восприняли заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Россия причастна к работе «ферм ботов», которые ведут антисемитскую кампанию против Израиля и разжигают антиизраильские настроения на Западе.
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