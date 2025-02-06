Пушкин поёт, танцует и читает рэп: Metro оценило фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Режиссёр: Феликс Умаров Сценарий: Василий Зоркий, Андрей Курганов В ролях: Юра Борисов, Аня Чиповская, Андрей Ургант, Светлана Ходченкова, Алёна Долголенко, Сергей Гилёв, Флориан Десбьендра, Кай Гетц, Полина Кутепова, Агриппина Стеклова и др.
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