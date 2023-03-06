Украинские снайперы застрелили юношу в Артемовске

Свидетель рассказал о прицельной стрельбе украинских военных по мирным жителям Артемовска. Как сообщает РИА Новости, эвакуированный из города Владимир Шатунов рассказал о прицельной стрельбе украинских снайперов по мирным жителям Артемовска.