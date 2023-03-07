Крымское информационное агентство

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    То что подделывать стали меньше маловероятно, если не задержаны фальшивомонетчики или не перекрыты каналы поставок по...В Крыму стали реж...
  • Ирина Евженко
    Бойкот и ей и гостинице....Быстро загнется....В Крыму на туристах только и зарабатывают....И штраф побольше выписать,...Крымчане попросил...
  • Вячеслав Белослюдов
    Формально? Да вы в своём уме? За это просто сразу тачку раздолбать надо. Саму мордой в землю. И гостиницу сжечь! Пус...Крымчане попросил...

В Крыму рассчитывают на увеличение турпотока из Херсонской области

В Крыму рассчитывают на увеличение турпотока из Херсонской области

Власти Крыма рассчитывают на увеличение притока туристов из Херсонской области и рост числа пассажиров в Скадовск и Геническ после ремонта дорог в этом направлении, сообщил ТАСС во вторник первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх