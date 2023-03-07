В Крыму рассчитывают на увеличение турпотока из Херсонской области

Власти Крыма рассчитывают на увеличение притока туристов из Херсонской области и рост числа пассажиров в Скадовск и Геническ после ремонта дорог в этом направлении, сообщил ТАСС во вторник первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.