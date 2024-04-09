ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Какую чушь ещё придумают уроды?На улице Свободы ...
  • Вовладар Даров
    Эта новость видимо сенсационная, вся Россия должна знать это?В центре госуслуг...
  • Вовладар Даров
    Вы знаете такого подвига уже давно не было в России!!!! Новость сенсационная!!!!В проезде Донелай...

Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Власти планируют запустить виртуальный аналог карты для любых смартфонов В официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин 9 апреля написал, что в Москве порядка 11 лет назад появились транспортные карты, с помощью которых горожане могут оплачивать поездки на всех видах общественного транспорта.

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