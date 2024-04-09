Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Власти планируют запустить виртуальный аналог карты для любых смартфонов В официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин 9 апреля написал, что в Москве порядка 11 лет назад появились транспортные карты, с помощью которых горожане могут оплачивать поездки на всех видах общественного транспорта.