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Полгода вторжения на Курщину: Особый приказ Путина по бригаде, переломившей ход боёв. Возрождение Курской крепости и памятник Хинштейну

Полгода вторжения на Курщину: Особый приказ Путина по бригаде, переломившей ход боёв. Возрождение Курской крепости и памятник Хинштейну

Шестое февраля не простая дата для жителей Курской области - в этот день исполнилось ровно полгода, как враг вторгся на наши земли.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Хорошие новости. Но когда назовут имя, а главное накажут за вторжение в Курскую область?
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18 час.
Амара Карпова
Уже пора назвать вещи своими именами💯кто виноват в массовой гибели людей и чья это ошибка🤬этого нельзя простить💯для таких надо смертную казнь вернуть!!!
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18 час.
ВВ
Василий Васильев
Шесть месяцев как отвоевываем свою территорию. Еще - не отвоевали. Но все наши &quot;герои&quot;, обеспечившие хохлам успешный прорыв на Курщине, по-прежнему сидят в своих креслах и изображают упорную работу. Только вот результат этой работы - 6 месяцев никак не получается очистить нашу землю от хохлов - &quot;впечатляет&quot; своей эффективностью. А Президент упорно ничего &quot;не видит&quot;. Видимо, со зрением совсем плохо стало. Или просто НЕКОГО поставить. Всех нормальных и талантливых или в Африку отправили ( Суровикин и пр.), ибо не проявили личной преданности Президенту, или посадили (Попов) по высосанному из пальца поводу, в силу слишком большой любви к правде насчет состояния дел на фронте.
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18 час.
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