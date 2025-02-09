Полгода вторжения на Курщину: Особый приказ Путина по бригаде, переломившей ход боёв. Возрождение Курской крепости и памятник Хинштейну

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Василий Васильев

Шесть месяцев как отвоевываем свою территорию. Еще - не отвоевали. Но все наши "герои", обеспечившие хохлам успешный прорыв на Курщине, по-прежнему сидят в своих креслах и изображают упорную работу. Только вот результат этой работы - 6 месяцев никак не получается очистить нашу землю от хохлов - "впечатляет" своей эффективностью. А Президент упорно ничего "не видит". Видимо, со зрением совсем плохо стало. Или просто НЕКОГО поставить. Всех нормальных и талантливых или в Африку отправили ( Суровикин и пр.), ибо не проявили личной преданности Президенту, или посадили (Попов) по высосанному из пальца поводу, в силу слишком большой любви к правде насчет состояния дел на фронте.