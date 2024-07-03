Налоговые поступления Японии за 2023 финансовый год побили рекорд

Налоговые поступления Японии за 2023 финансовый год достигли рекордных 72,08 трлн иен (39 трлн руб.), установив новый максимум четвертый год подряд, чему способствовали высокие корпоративные доходы, сообщило 3 июля Министерство финансов.
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