Лавров обвинил США в наведении ракет ATACMS на Севастополь

Атака на Севастополь была произведена Вашингтоном и НАТО, под прикрытием хохлов. Или эти "мировые демократы" хотят обвинить хохлов в гибели мирных жителей ?

РУ

Раиса Утропова

Действительно - озабоченность. И что с того? - всё мы знаем, что это амеров дело, а что в ответ? Только слова нашего министра?