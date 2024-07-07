Вашингтон несет прямую ответственность за гибель ирных жителей Севстополя при удар ракетами ATACMS в конце июня, так как запустить их могли только американские специалисты.
Лавров обвинил США в наведении ракет ATACMS на Севастополь
Комментарии
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С С
Атака на Севастополь была произведена Вашингтоном и НАТО, под прикрытием хохлов. Или эти "мировые демократы" хотят обвинить хохлов в гибели мирных жителей ?
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9 час.
ЕВГЕНИЙ ПРЕДУЩЕНКО
Лавров проявил озабоченность!
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1 час.
РУ
Раиса Утропова
Действительно - озабоченность. И что с того? - всё мы знаем, что это амеров дело, а что в ответ? Только слова нашего министра?
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35 мин.
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