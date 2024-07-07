Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров обвинил США в наведении ракет ATACMS на Севастополь

Лавров обвинил США в наведении ракет ATACMS на Севастополь

Вашингтон несет прямую ответственность за гибель ирных жителей Севстополя при удар ракетами ATACMS в конце июня, так как запустить их могли только американские специалисты.

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Комментарии
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С С
Атака на Севастополь была произведена Вашингтоном и НАТО, под прикрытием хохлов. Или эти &quot;мировые демократы&quot; хотят обвинить хохлов в гибели мирных жителей ?
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