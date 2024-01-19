Коррекционный настрой может сохраниться

Российский фондовый в четверг закрылся в «красной зоне», основные продажи случились незадолго до закрытия биржи - индекс МосБиржи просел на 0,2% - до 3178,85 пункта, индекс РТС ослаб на 0,4% - до 1124,98 пункта.
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