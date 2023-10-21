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«Будет печальная картина»: Украине предсказали серьезные проблемы

«Будет печальная картина»: Украине предсказали серьезные проблемы

Следующий год для Украины станет крайне сложным, и перспективы у киевского режима весьма печальные. Об этом заявили военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.

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