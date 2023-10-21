«Будет печальная картина»: Украине предсказали серьезные проблемы

Следующий год для Украины станет крайне сложным, и перспективы у киевского режима весьма печальные. Об этом заявили военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии