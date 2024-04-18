Романов завершил регулярку НХЛ с 22 очками, повторив личный рекорд

Александр Романов сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (5:4). Защитник «Айлендерс» завершил чемпионат НХЛ с 22 (7+15) очками в 81 игре, повторив личный рекорд, установленный в прошлом сезоне (2+20 в 76 матчах).
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