Голод накрывает Туркменистан

11 тыс. прочитали Любые альтернативные новости из Туркменистана кажутся интересными. Режим Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова борется с независимыми СМИ и создаёт стерильную новостную повестку, в которой описывает успехи своего лидера в конской езде, например.
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