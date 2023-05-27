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Эндокринолог Балашова назвала продукты, которые помогут снизить уровень сахара в крови

Эндокринолог Балашова назвала продукты, которые помогут снизить уровень сахара в крови

Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что продукты из цельного зерна, содержащие пищевые волокна, помогают снизить риск развития сахарного диабета и уровень сахара в крови тех, кто уже страдает от этого заболевания.

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