Эндокринолог Балашова назвала продукты, которые помогут снизить уровень сахара в крови

Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что продукты из цельного зерна, содержащие пищевые волокна, помогают снизить риск развития сахарного диабета и уровень сахара в крови тех, кто уже страдает от этого заболевания.