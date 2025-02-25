Россиян предупредили о связанной с возможным возвращением брендов уловке мошенников

IT-эксперт Вураско: Мошенники могут писать россиянам от имени зарубежных брендов Мошенники могут использовать сообщения о возможном возвращении зарубежных брендов на российский рынок для обмана пользователей сети.
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