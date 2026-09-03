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Мировое обозрение

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В Минобороны Украины признали, что ВСУ нечем защищаться от новых российских беспилотников

В Минобороны Украины признали, что ВСУ нечем защищаться от новых российских беспилотников

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов фактически признал ограниченность украинской системы противовоздушной обороны перед новым поколением российских ударных беспилотников.

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