Анна Ковальчук рассказала, на что потратила свой первый гонорар

Народная артистка России Анна Ковальчук - одна из самых знаменитых актрис нашего кино. Она покорила сердца зрителей, сыграв в смелом фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» (2005), а потом на много лет перевоплотилась в следователя Марию Швецову в сериале «Тайны следствия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии