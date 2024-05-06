Анна Ковальчук рассказала, на что потратила свой первый гонорар

Народная артистка России Анна Ковальчук - одна из самых знаменитых актрис нашего кино. Она покорила сердца зрителей, сыграв в смелом фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» (2005), а потом на много лет перевоплотилась в следователя Марию Швецову в сериале «Тайны следствия».