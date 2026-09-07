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Крымская газета

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Учёные: чтение газет помогает людям сохранять память и защищает от депрессии

Учёные: чтение газет помогает людям сохранять память и защищает от депрессии

Регулярное чтение газет помогает пожилым людям сохранять ясность ума и защищает от депрессии. Об этом сообщает портал360.

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