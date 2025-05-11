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Западный мир встревожен: что обсудили Путин и Си Цзиньпин в рамках новой встречи

Западный мир встревожен: что обсудили Путин и Си Цзиньпин в рамках новой встречи

Весь западный мир встревожен новой встречей Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер приехал в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, в том числе политик будет присутствовать на параде Победы.

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