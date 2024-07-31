Полянский: Россия осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Россия решительно осуждает убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций заявил постоянный председатель РФ при ООН Михаил Полянский, слова которого передает ТАСС.
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