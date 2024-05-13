Когда в барнаульском зоопарке появится памятник собаке, которая спасла солдат СВО?

Памятник планируют установить на входе в зоопарк Памятник собаке-герою Варе, которая спасла сибирских солдат в зоне СВО и пожертвовала своей жизнью, планируют установить в барнаульском зоопарке в начале июня.
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