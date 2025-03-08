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Time: Запрет на передачу Киеву разведданных США привел к большим потерям ВСУ

Time: Запрет на передачу Киеву разведданных США привел к большим потерям ВСУ

Потери ВСУ после остановки передачи западных разведданных Украине издание Tome называет огромными.«Сотни погибших» — так описывает последствия запрета на передачу Киеву разведданных США для ВСУ издание Time.

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Комментарии
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Eduard
Украине их режиму никто ничего не должен!
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