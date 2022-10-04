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В Белоруссии проверяют готовность к мобилизации: подробности от Минобороны

В Белоруссии проверяют готовность к мобилизации: подробности от Минобороны

Заместитель командующего Военно-воздушными силами Белоруссии, а также войсками ПВО по идеологической работе Министерства обороны Анатолий Булавко рассказал журналистам о внезапных военных учениях для проверки мобилизационной готовности в республике.

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