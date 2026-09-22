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"Не могу и не хочу перестать быть его дочкой". Уехавшая из России Мария Машкова высказалась о своих отношениях с отцом

"Не могу и не хочу перестать быть его дочкой". Уехавшая из России Мария Машкова высказалась о своих отношениях с отцом

Мария Машкова, после начала СВО эмигрировавшая в США, высказалась о своих взаимоотношениях с отцом Владимиром Машковым, с которым находится в конфликте из-за политических разногласий.

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