Нижегородская правда

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Поздравление с Днём учителя от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Уважаемые педагоги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя! Наверное, нет ни одного человека на земле, в судьбе и становлении которого не сыграл бы роль учитель, вовремя направивший и открывший путь в мир знаний.

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