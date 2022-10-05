Поздравление с Днём учителя от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Уважаемые педагоги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя! Наверное, нет ни одного человека на земле, в судьбе и становлении которого не сыграл бы роль учитель, вовремя направивший и открывший путь в мир знаний.