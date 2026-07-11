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Царьград

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Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень: погиб водитель «Лады»

Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень: погиб водитель «Лады»

В Свердловской области в зоне проведения дорожных работ 11 июля произошла смертельная авария. Погиб один человек, еще двое получили различные ранения, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

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