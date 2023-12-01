Территорию завода "Сибсельмаш" в Новосибирске планируют застроить высотками

Для освоения территории планируется внести поправки в генеральный план застройки Новосибирска.Московская компания ООО "Меркас" планирует построить на территории бывшего оборонного завода "Сибсельмаш" в Новосибирске высотные дома.
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