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СМИ назвали главное условие Китая по «Силе Сибири — 2»

СМИ назвали главное условие Китая по «Силе Сибири — 2»

Во время последнего визита российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным в Пекин китайская сторона явно дала понять, что стоимость газа является ключевым условием для подписания контракта на строительство газопровода «Сила Сибири — 2».

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