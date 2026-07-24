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Нескучные технологии

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Ученые придумали умный фильтр для 6G

Ученые придумали умный фильтр для 6G

Инженеры разработали систему, которая позволяет управляемым отражающим поверхностям (RIS) для будущих сетей 6G распознавать фоновое электромагнитное излучение и направлять сигнал так, чтобы он доставался нужным пользователям, не усиливая помехи.

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