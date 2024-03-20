Принц Гарри был обеспокоен состоянием здоровья Кейт Миддлтон из-за журналистов

Принц Гарри обеспокоен состоянием здоровья Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Page Six. По словам инсайдера издания, принц Гарри переживает из-за того, что сейчас к Кейт Миддлтон приковано все внимание британской и американской прессы.
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