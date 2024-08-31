Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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38 пунктов для Володина

38 пунктов для Володина

Сегодня Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем тг-канале опубликовал пост, в котором захотел услышать мнение подписчиков о том, что можно сделать в миграционной политике.

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Комментарии
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Борис Иванович Назаров
Господа ! Дисциплина должна быть весте в России ! Ведь нас учили ,что Дисциплина залог успеха !В любом деле ! Она улучшает жизнь человека . - Борис
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12 час.
лл
лина любимцева
НИЧЕГО из предложенного народом, Володин не будет воплощать в жизнь, ЕМУ НИЧЕГО НЕ ПОХОДИТ!! Теперь же понятно, что Госдума работает ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ ОЛИГАРХОВ!! А олигархи, из-за границы, плевать хотели на россиян!! Им лишь бы денежки &quot;капали&quot;...
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12 час.
Александр Маркитанов
он не дурак, он враг, который выдал себя с потрохами не раз, только нагнуть его некому...пока.
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11 час.

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