38 пунктов для Володина

Господа ! Дисциплина должна быть весте в России ! Ведь нас учили ,что Дисциплина залог успеха !В любом деле ! Она улучшает жизнь человека . - Борис

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лина любимцева

НИЧЕГО из предложенного народом, Володин не будет воплощать в жизнь, ЕМУ НИЧЕГО НЕ ПОХОДИТ!! Теперь же понятно, что Госдума работает ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ ОЛИГАРХОВ!! А олигархи, из-за границы, плевать хотели на россиян!! Им лишь бы денежки "капали"...