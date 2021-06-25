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Чем важен марганец для организма

Чем важен марганец для организма

Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок.

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Ирина Зубенко
Вы не видите противоречий в том, что пишете? "Удовлетворить потребности в марганце при помощи питания сложно, поэтому многие выбирают для себя прием добавок". - "Нехватка марганца редко проявляется у людей из-за его достаточного содержания в продуктах питания, воде и внешней среде".

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