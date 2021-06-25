Чем важен марганец для организма

Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок.
Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок.
Свежие комментарии