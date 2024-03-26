Роды обратили вспять биологическое старение женщин

Гинекологи, акушеры, репродуктологи и педиатры из Йельской медицинской школы и Калифорнийского университета (США) с помощью эпигенетических часов — ряда маркеров ДНК — получили оценки биологического старения у женщин во время беременности и после родов.
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