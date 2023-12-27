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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Коммерсантъ» узнал о решении Avon не продавать бизнес в России

Avon, полтора года назад решившая приостановить инвестиции в российский бизнес, отказалась от решения продавать завод в Московской области, хотя уже вела переговоры об этом с Natura Siberica и ГК «Арнест», узнал «Коммерсантъ».

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