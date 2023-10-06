Власти проведут аудит "финансовой дыры" в "Почте России"

Совет директоров "Почты России" предложил провести независимый финансовый аудит деятельности компании, по итогам которого будет решаться вопрос государственной поддержки, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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