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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым. Форвард набрал 13 очков в 31 матче в прошлом сезоне

« Адмирал » объявил о расторжении контракта с нападающим Никитой Сошниковым по соглашению сторон. Клуб ранее поместил 32-летнего форварда в список отказов.

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