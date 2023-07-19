Газета.ру

8 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    А сам что? Сидит в золоте, Работает в золоте, ездит лимузине и СБ его охраняет (к слову, значит не надеется на поддер...Патриарх Кирилл п...
  • Svetlana Kuzmina
    Опять эта Жаба-Нуланд вылезла из своего болота. Теперь поедет в Африку, раздавать свои гнусные печеньки.Foreign Policy: В...
  • Владимир Курюкин
    Ну, ну.Минобороны Украин...

Винер призвала проверить правила допуска гимнастов из РФ на международные соревнования

Винер призвала проверить правила допуска гимнастов из РФ на международные соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских спортсменов из до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх