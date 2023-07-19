Винер призвала проверить правила допуска гимнастов из РФ на международные соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских спортсменов из до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) допустить российских и белорусских спортсменов из до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
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